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Quartier résidentiel Superbe projet neuf dans le quartier en construction d'agamim à ashkelon

Ascalon, Israël
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$527,805
12/08/2026
$527,805
11/08/2026
$529,390
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ID: 39795
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

C'est dans le quartier en pleine construction d'Agamim que nous vous proposons un superbe projet, idéal pour de l'investissement. À proximité de tous les avantages du quartier (complexe sportif, piscine municipale, parc, lac artificiel...). Vous trouverez des appartements de 3 à 6 pièces à des prix défiant toute concurrence. La livraison est prévue pour septembre 2026.

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Ascalon, Israël
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