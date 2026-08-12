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Quartier résidentiel À vendre – superbe 2, 5 piÈces avec mamad dans un immeuble rÉcent au calme

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,83M
12/08/2026
$1,83M
11/08/2026
$1,84M
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ID: 39810
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 12/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yohanan Hurkanos, 16

À propos du complexe

Dans un quartier calme et prisé du vieux nord, à proximité des rues Hagai Hanevi et Yeshayahu et à deux pas du parc Hayarkon. Un superbe appartement de 2,5 pièces avec mamad dans un immeuble récent (deux ans seulement). - Surface habitable d'environ 69 m² + terrasse ensoleillée d'environ 14 m² donnant sur la rue - Ascenseur - Parking automatisé - Place de parking - Vue sur la rue - Orientation sud/est - Rénovation architecturale de très haute qualité – emménagez avec vos bagages Un bien rare dans un quartier en plein essor et très recherché.

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Tel-Aviv, Israël
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