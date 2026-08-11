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Quartier résidentiel Appartement a vendre - holyland - jerusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$985,300
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8
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ID: 39773
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 11/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    brhm prrh

À propos du complexe

Magnifique appartement de 3.5 pièces au 5ᵉ étage avec une vue exceptionnelle • Appartement très lumineux • Grande terrasse avec vue panoramique • Ascenseur de Shabbat • Cave et place de parking incluses • Salle de sport dans la résidence • Immeuble très bien entretenu avec lobby élégant

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Loisirs

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