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Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces avec mamad, balcon et parking, à côté du parc

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ID: 39687
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 08/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaZohar, 5

À propos du complexe

En vente exclusive Dans le quartier résidentiel et verdoyant de Bavli 5 rue Zohar Au 4ème étage, bénéficiant d'une façade spacieuse et lumineuse Appartement 3 pièces, 81 m² + terrasse ensoleillée de 11 m² Orientation sud et ouest Il comprend une chambre parentale, une salle de bains avec douche et WC séparés. Deux ascenseurs adaptés aux personnes à mobilité réduite, cave et parking privé dans la résidence – Tabu ! Accès facile au centre-ville, à quelques pas du parc Yarkon et de la campagne.

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Tel-Aviv, Israël
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