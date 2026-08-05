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Quartier résidentiel Ideal investisseur

Jérusalem, Israël
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Quartier résidentiel Ideal investisseur
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ID: 39682
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Ben Gamla, 7

À propos du complexe

Appartement à vendre – Rue Rabbi Hisda | Projet de rénovation urbaine (Pinouy‑Binouy) immeuble boutique par Asdan. 58 m² au cadastre. Libération des appartements dans environ deux ans et demi. Ce que vous recevrez après la reconstruction : Un appartement neuf de 103 m² Une terrasse de 12 m² Un débarras de 6 m² Une place de parking privée Un immeuble entièrement neuf, construit à un haut standard, avec une architecture moderne État actuel de l’appartement : Appartement vide Propriétaire héritier résidant à l’étranger Convient parfaitement pour un investissement immédiat Potentiel locatif : 6 000 ₪ par mois Localisation : Rue Hisda 2 – quartier très recherché, immeuble en pleine procédure de rénovation complète

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
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