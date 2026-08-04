  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hadera
  4. Quartier résidentiel Appartement de 3.5 pièces rénové au centre-ville calme de hadera !

Quartier résidentiel Appartement de 3.5 pièces rénové au centre-ville calme de hadera !

Hadera, Israël
depuis
$1,312
;
6
Laisser une demande
ID: 39674
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 04/08/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    HaRav Herzog, 4

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement de 3 pièces neuf en prévente
Ashdod, Israël
depuis
$498,560
Quartier résidentiel Rue shlomo hamelech - proche dizengoff
Netanya, Israël
depuis
$787,200
Quartier résidentiel Sublime 2 pièces + balcon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$980,720
Quartier résidentiel Immeuble neuf - vieux nord - proche mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,57M
Quartier résidentiel Nouvelle baisse de prix !
Jérusalem, Israël
depuis
$1,57M
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement de 3.5 pièces rénové au centre-ville calme de hadera !
Hadera, Israël
depuis
$1,312
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Immeuble neuf charmant avec parking - prix incroyable
Quartier résidentiel Immeuble neuf charmant avec parking - prix incroyable
Quartier résidentiel Immeuble neuf charmant avec parking - prix incroyable
Quartier résidentiel Immeuble neuf charmant avec parking - prix incroyable
Quartier résidentiel Immeuble neuf charmant avec parking - prix incroyable
Quartier résidentiel Immeuble neuf charmant avec parking - prix incroyable
Jérusalem, Israël
depuis
$934,800
Prix en baisse ! Appartement 3 pièces tout confort à Kiryat Moché, tout près de la station de tram en construction, au deuxième étage d'un petit immeuble récent avec ascenseur. Deux balcons souccah, triple exposition, mamad. Excellente isolation, chauffage au sol et doud chemech. Le parking …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces entièrement rénové à bat yam
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces entièrement rénové à bat yam
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces entièrement rénové à bat yam
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces entièrement rénové à bat yam
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces entièrement rénové à bat yam
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces entièrement rénové à bat yam
Quartier résidentiel À vendre – appartement 4 pièces entièrement rénové à bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$803,600
À vendre en exclusivité à Bat Yam, dans un secteur recherché. Découvrez ce magnifique appartement de 4 pièces entièrement rénové, offrant des prestations haut de gamme et un design architectural contemporain. L'appartement dispose d'une chambre sécurisée (mamad), d'un agréable balcon ainsi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Vivre nahlaot : charme, lumière et potentiel d'investissement au cœur de jérusalem – jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Vivre nahlaot : charme, lumière et potentiel d'investissement au cœur de jérusalem – jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Vivre nahlaot : charme, lumière et potentiel d'investissement au cœur de jérusalem – jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$820,000
Au cœur du quartier authentique et recherché de Nahlaot, cet appartement rénové de 54 m² offre une qualité de vie rare à quelques pas du marché Mahane Yehuda et du centre-ville. Situé au 1er étage (20 marches), il se compose d'un salon lumineux avec cuisine américaine, d'une suite parentale,…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller