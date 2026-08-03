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Quartier résidentiel Rare duplex penthouse avec terrasse privative sur le toit à florentin, tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,62M
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10
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ID: 39668
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 03/08/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaRav Itshak Yedidya Frenkel, 79

À propos du complexe

Rare duplex penthouse dans un immeuble moderne livré en 2023, idéalement situé aux portes de Florentin – l'un des quartiers les plus animés et les plus prisés de Tel Aviv. Ce bien d'exception offre environ 94 m² de surface habitable répartis sur deux niveaux, alliant intimité, flexibilité et cadre de vie exceptionnel. Le point fort de la propriété est une spectaculaire terrasse privative en rooftop de 35 m², idéale pour recevoir, dîner en plein air et profiter du ciel méditerranéen. Un espace rooftop exclusif supplémentaire offre un potentiel séduisant pour l'aménagement d'un salon jacuzzi avec vue panoramique sur la ville et brise marine. Caractéristiques : • Immeuble moderne avec ascenseur (2023) • Pièce sécurisée (Mamad) • 2 salles de bain • 2 terrasses • Dernier étage • Quatre orientations offrant une luminosité naturelle tout au long de la journée Situé à quelques minutes à pied du marché Levinsky, du boulevard Rothschild, des cafés, restaurants et de la vie nocturne de Florentin, avec un accès facile à l'autoroute Ayalon et à environ 25 minutes de l'aéroport Ben Gourion (selon la circulation). L'appartement est actuellement loué ₪11 800 par mois, offrant un revenu locatif immédiat. Il peut être acquis avec le locataire en place ou livré libre. Vente directe par le propriétaire – Sans frais d'agence.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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