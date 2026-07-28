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Quartier résidentiel Superbe mini penthouse a deux pas de kikar hamedina

Tel-Aviv, Israël
depuis
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ID: 39605
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 28/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Moshe Sharett, 24

À propos du complexe

En vente exclusive Dans le nouveau quartier nord, à proximité de Kikar Hamedina Au 24, rue Moshe Sharett Dans la partie ouest et la plus prisée de la rue Un luxueux projet boutique Au 4ème étage, en façade sur rue Appartement de 160 m² + 26 m² Balcons ensoleillés : 18m² à l'avant et 8m² à l'arrière Seulement 2 appartements par étage, prestations haut de gamme 5 pièces, la chambre principale dispose d'une niche pour dressing et d'un balcon privatif 3 WC, 2 douches Parking privé standard à Tabu

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Tel-Aviv, Israël
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