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Quartier résidentiel Centre ville - rue dizengoff

Netanya, Israël
depuis
$885,600
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10
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ID: 38840
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/07/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Dizengoff, 35

À propos du complexe

Spécial investisseur. 4 pièces - 147 m² entièrement rénové. 2 salles de bains. Très proche de la mer et de toutes les commodités. Vue dégagée. L'appartement a été entièrement rénové.

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Netanya, Israël
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