Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Émirats arabes unis
  3. Commercial
  4. Boutique

Magasins à vendre en Émirats arabes unis

propriété commerciale
436
des bureaux
29
Boutique Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Boutique 294 m² dans Doubaï, Émirats arabes unis
Boutique 294 m²
Doubaï, Émirats arabes unis
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Surface 294 m²
Nombre d'étages 15
Investissement Propriétés commerciales à Dubaï Barsha Heights avec facilité d'accessibilité …
$3,25M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller