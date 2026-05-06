  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Superbe 3 pièces dans un projet neuf prêt dans 6 mois à côté du parc

Quartier résidentiel Superbe 3 pièces dans un projet neuf prêt dans 6 mois à côté du parc

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,85M
;
2
Laisser une demande
ID: 35737
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 05/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Antigonus, 7

À propos du complexe

À vendre en exclusivité rue Antigonus, près du parc Hayarkon et Kikar Milano. Superbe 3 pièces de 62m² + 10 m² balcon. Situé au 4e étage d'un immeuble actuellement en cours de rénovation, prêt dans 6 mois. 2 chambres à coucher et une salle de bain. Vue dégagée et très lumineux.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel 3 pièces + balcon + parking
Ramat Gan, Israël
depuis
$907,800
Quartier résidentiel Superbe 5 pièces en duplex a vendre a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$2,01M
Quartier résidentiel Nouveau projet à katamonim jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$1,60M
Quartier résidentiel Maison privative avec piscine
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,30M
Quartier résidentiel Habiter a ir yamim haradasha
Netanya, Israël
depuis
$2,86M
Vous regardez
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces dans un projet neuf prêt dans 6 mois à côté du parc
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,85M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel 2 pièces haneviim centre-ville
Quartier résidentiel 2 pièces haneviim centre-ville
Quartier résidentiel 2 pièces haneviim centre-ville
Quartier résidentiel 2 pièces haneviim centre-ville
Quartier résidentiel 2 pièces haneviim centre-ville
Quartier résidentiel 2 pièces haneviim centre-ville
Jérusalem, Israël
depuis
$975,800
Haneviim 44 2 pièces 50m² Terrasse Souccah 2ème étage avec ascenseur Parking
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces moderne à vendre – emplacement idéal à bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$747,660
À vendre en exclusivité – Appartement récent, Bat Yam Une opportunité rare pour vivre au calme au cœur de Bat Yam, dans une rue paisible et agréable, proche de toutes les commodités. Caractéristiques du bien : • Surface habitable : 83 m² • Balcon : 5 m² • Pièce sécurisée (Mamad) avec dressi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Quartier résidentiel Presale - projet la riviera 1ere ligne de mer a bat yam - conditions negociees agence
Bat Yam, Israël
depuis
$4,38M
À VENDRE – PROJET LA RIVIERA | BEN GURION, BAT YAM - PLEINE VUE MER GARANTIE A VIE Conditions PRESALE exclusives négociées pour notre agence sur les 5 premiers appartements vendus. Première ligne de mer – PRESALE – Conditions exceptionnelles Opportunité rare en première ligne de mer, à se…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller