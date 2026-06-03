Quartier résidentiel L'affaire de l'année à mordot arnona | appartement neuf 5 pièces | livraison dans 1 mois | prix exceptionnel | jerusalem immobilier 026786595

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Et si vous pouviez acheter un appartement neuf à Jérusalem à un prix que l’on ne reverra probablement plus ?
Dans le prestigieux projet de Mordot Arnona, découvrez un magnifique appartement de 5 pièces de 123 m² situé au 15ème étage sur 18, bénéficiant d’une luminosité exceptionnelle et de prestations haut de gamme.
L’appartement dispose d’un agréable balcon de 14 m², de deux places de parking en sous-sol, d’un Mamad et se trouve dans un immeuble moderne équipé de quatre ascenseurs de Shabbat.
Le véritable atout de cette opportunité réside dans son prix. Le propriétaire doit vendre rapidement avant la remise des clés prévue dans environ un mois, ce qui permet aujourd’hui d’acquérir ce bien à seulement 3.950.000 ₪, un montant particulièrement attractif pour ce secteur et ce niveau de prestation.
Un bien rare pour les familles souhaitant s’installer rapidement ou pour les investisseurs à la recherche d’une valeur sûre dans l’un des secteurs les plus demandés de Jérusalem.
Images meublées par IA pour une meilleure visualisation
משרד תיווך JERUSALEM IMMOBILIER | Numéro de licence : 30721546
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Jérusalem, Israël
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