Quartier résidentiel Appartement de luxe à louer à jérusalem - waldorf astoria

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Waldorf Astoria – Résidences de luxe, Jérusalem
Dans l'une des résidences les plus prestigieuses de Jérusalem
3 pièces
2 suites complètes
150 m², entièrement meublé haut standing
Balcon
Parking
Service de sécurité (gardien)
Lobby de prestige
Prix incluant les charges (Vaad Bayit)
Localisation sur la carte
Jérusalem, Israël
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