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Quartier résidentiel À 50 mètres du lac

Ascalon, Israël
depuis
$637,240
01/06/2026
$637,240
31/05/2026
$635,450
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ID: 37021
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Emek HaEla, 31 brbwr

À propos du complexe

Dans le quartier d'Agamim, à 50 mètres du lac, dans un bel immeuble récent, appartement 4 pièces spacieux et soigné avec cave adjacente.

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Ascalon, Israël
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