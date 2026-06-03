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Quartier résidentiel Rare a la la location

Raanana, Israël
depuis
$15,900
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Quartier résidentiel Rare a la la location
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ID: 37934
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 03/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana
  • Adresse
    Avraham Shlonski, 3

À propos du complexe

✨ À louer – Rare rez-de-jardin proche du Sportek à Ra'anana ✨ Situé dans un environnement calme et verdoyant, à proximité immédiate du Sportek, ce très beau rez-de-jardin rénové offre un cadre de vie agréable et familial. ✔️ 5 pièces ✔️ 165 m² net ✔️ 150 m² de jardin ✔️ Appartement rénové ✔️ 2 parkings ✔️ Calme et entouré de verdure ✔️ Disponible au 1er août De beaux volumes, un extérieur généreux et une vraie sensation de maison dans un secteur particulièrement apprécié de Raanana.

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Raanana, Israël
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