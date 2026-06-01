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Quartier résidentiel Projet netivot - idéal investisseur

Netivot, Israël
depuis
$1,40M
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9
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ID: 37047
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district de Beer-Sheva
  • Ville
    Netivot
  • Adresse
    Yitzhak Shamir

À propos du complexe

Projet Netivot Mardochée Khayat vous invite à découvrir la nouvelle prévente Appartements neufs à Netivot ! Découvrez notre projet exceptionnel situé dans un tout nouveau complexe à Netivot, où le confort et la modernité se rencontrent. Immeuble de 9 étages - Appartements de 4 pièces, d'une superficie de 101 m², plus 15 m² supplémentaires. - Inclus : cave et parking. Immeuble de 5 étages - Appartements de 3 pièces, d'une superficie de 80 m², plus 15 m² supplémentaires. - Inclus : cave et parking. Conditions de vente - Prix fixes et définitifs, sans indexation. - Facilité de paiement : 20% à la réservation et le reste à la remise des clés. - Garantie bancaire incluse. Un quartier en plein essor : Le Negev est en pleine expansion avec des infrastructures en développement, notamment un train reliant Tel Aviv et Jérusalem en moins de 40 minutes. Profitez d'un tout nouveau parc artificiel idéal pour les balades, ainsi que de la construction de nouvelles écoles et d'une synagogue. Venez vivre dans la ville des Tsadikim !

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Netivot, Israël
Loisirs

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