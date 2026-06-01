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Quartier résidentiel Bait vagan -holyland

Jérusalem, Israël
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$9,500
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ID: 37913
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    brhm prrh

À propos du complexe

Beau 4 pièces a louer avec 3 chambres a coucher belle terrasse de 12 m2 avec une vue magnifique . parking . libre a partir de juillet .

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Jérusalem, Israël
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