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Quartier résidentiel À vendre - 3 piÈces rÉnovÉ, spacieux et hauts plafonds rue frishman

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,01M
;
9
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ID: 37684
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Malkhei Israel, 1

À propos du complexe

Idéalement situé rue Frishman, face à la place Masaryk et à proximité de la place Rabin, cet appartement bénéficie d'un emplacement central et très recherché au cœur de Tel-Aviv. Dans un immeuble bien entretenu avec ascenseur et miklat, découvrez un 3 pièces d'environ 100 m², situé au 4ème étage. L'appartement a été entièrement rénové, avec le remplacement complet des infrastructures (électricité, plomberie), et offre des prestations modernes et élégantes. Il dispose d'un vaste espace salon-cuisine lumineux, d'une suite parentale généreuse et de hauts plafonds apportant volume et caractère. Une petite terrasse orientée vers la place Masaryk complète ce bien. Appartement coup de cœur alliant charme, confort et emplacement premium. Prix : 5 650 000 NIS.

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Tel-Aviv, Israël
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