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Quartier résidentiel Nouveau projet à ramat bet shemesh - 3-4-5 pièces, rez-de-jardin et penthouses

Bet Shemesh, Israël
depuis
$925,600
01/06/2026
$925,600
31/05/2026
$923,000
;
2
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ID: 37303
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Bet Shemesh

À propos du complexe

Nouveau projet à Ramat Bet Shemesh situé entre Jérusalem et le centre du pays. Situé à côté de Ramat Bet Shemesh A, ce projet résidentiel luxueux comprend des 3-4-5 pièces et des penthouses, avec une belle vue sur un parc situé dans une forêt naturelle, proche du Matnas et de tous commerces, d'un country club et d'une piscine, avec au bas des immeubles une synagogue. La clientèle sera constituée essentiellement de clients venant de l'étranger. Livraison fin octobre 2026. 3 immeubles de 8 étages avec des appartements du 3 au 5 pièces, des rez-de-jardin ainsi que des penthouses. Seulement 3 appartements par étage. 3 pièces 83m², terrasse de 15m² à 23m², parking et cave - Prix : de 2.200.000 sh à 2.300.000 sh. 4 pièces 103m², terrasse de 20 à 27m², parking et cave - Prix : de 2.600.000 sh à 2.700.000 sh. 5 pièces 123m², 2ème étage, terrasse de 22m², parking et cave - Prix : 3.000.000 sh. 5 pièces rez-de-jardin duplex 150m², jardin de 175m² - Prix : à partir de 5.000.000 sh. Face au parc : 5 pièces 140m² avec 2 terrasses de 35m² et 40m² - Prix : 3.500.000 sh. Penthouses avec vue sur le parc : 7 pièces 190m², 8ème avec 65m² de terrasse, 6 pièces 154m², 9ème avec 25m² de terrasse, 6 pièces 156m², 6ème avec 45m² de terrasse (2 master et 4 toilettes) - Prix : à partir de 5.000.000 sh.

Localisation sur la carte

Bet Shemesh, Israël
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