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Quartier résidentiel Appartement à vendre à arnona - jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$1,10M
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ID: 37635
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Beit HaArava, 35

À propos du complexe

Appartement neuf dans le quartier d'Arnona 3 pièces 80 m² Balcon de 6 m² Débarras et parking Pièce sécurisée (mamad) Suite parentale Salle de bain et toilettes Ascenseur Vue panoramique

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Jérusalem, Israël
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