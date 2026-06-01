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Quartier résidentiel Projet immeuble boutique rue shenkin - tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$9,21M
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ID: 37499
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shenkin, 15

À propos du complexe

Projet exclusif situé sur l’une des rues les plus prisées de Tel Aviv, combinant charme local et standing moderne. Réalisé par la société Gorel et conçu par Lior Ben Dov Architects, avec un haut niveau d’exigence et de finitions. Caractéristiques clés : Architecture élégante et plans optimisés Appartements spacieux avec terrasses Mamad dans chaque unité Projet intimiste avec prestations premium Typologies : *3 et 4 pièces *Appartement jardin *Penthouse avec toit privé et piscine Emplacement exceptionnel : À pied de Rothschild, du Carmel Market (150 m), de la mer et des lieux de vie Démarrage prochain Paiement flexible En résumé : un projet rare, ultra central, avec positionnement premium et fort potentiel patrimonial.

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Tel-Aviv, Israël
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