  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Kadima
  4. Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima

Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima

Kadima, Israël
depuis
$6,80M
;
11
Laisser une demande
ID: 36916
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Village
    Kadima
  • Adresse
    Hankin

À propos du complexe

Résidences d'exception à Kadima Complexe privé de 16 cottages de très haut standing Au cœur de Kadima, l'une des localités les plus recherchées et les plus qualitatives du Sharon, découvrez un projet exclusif composé de seulement 16 cottages de prestige. Kadima séduit par son cadre de vie exceptionnel, alliant tranquillité résidentielle, environnement verdoyant et proximité immédiate des principaux axes routiers du centre d'Israël. Réputée pour sa population de qualité, ses établissements scolaires performants et son atmosphère familiale, Kadima est aujourd'hui l'une des adresses les plus prisées pour les familles souhaitant profiter d'un cadre de vie haut de gamme tout en restant à quelques minutes de Netanya, Ra'anana, Herzliya et Tel-Aviv. Ce projet est réalisé par un constructeur reconnu, spécialiste de la construction de villas de prestige, bénéficiant d'une solide réputation pour la qualité de ses réalisations, ses finitions irréprochables et son souci du détail. Des villas conçues pour un confort absolu Chaque villa a été pensée pour offrir des volumes généreux, une parfaite fonctionnalité et un niveau de prestations particulièrement élevé. Sous-sol aménagé : • Espace indépendant idéal pour un studio • Salon • Chambre • Nombreuses possibilités d'aménagement (bureau, salle de jeux, logement indépendant, espace invités) Rez-de-chaussée : • Grand séjour lumineux • Cuisine américaine contemporaine • Accès direct au jardin privatif • Piscine privée • Espaces de réception élégants et fonctionnels Étage : • 4 chambres spacieuses • Suite parentale haut de gamme • Salles de bains modernes • Confort optimal pour toute la famille Prestations de très haut standing Les villas bénéficieront de matériaux nobles, d'équipements modernes et de finitions premium répondant aux standards les plus exigeants du marché immobilier israélien. Calendrier prévisionnel • Début des travaux : Septembre 2026 • Durée de construction : 24 mois • Livraison prévue : Septembre 2028 Un projet rare, destiné à une clientèle recherchant l'exclusivité, l'espace et la qualité de vie dans l'un des secteurs les plus recherchés du Sharon.

Localisation sur la carte

Kadima, Israël
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Bien agencé
Ascalon, Israël
depuis
$818,800
Quartier résidentiel Occasion en or ! la maison qui coche toutes les cases !
Hadera, Israël
depuis
$1,50M
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
depuis
$3,37M
Quartier résidentiel Projet hagiborim – vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$3,68M
Quartier résidentiel Projet neuf givat chmouel
Giv'at Shmuel, Israël
depuis
$3,83M
Vous regardez
Quartier résidentiel Villa de haut standing à kadima
Kadima, Israël
depuis
$6,80M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Unique ! des appartements neufs de 3 pièces rares sur le marché, dans un quartier résidentiel de pavillons, livrés sous 4 à 6 mois bzh !
Quartier résidentiel Unique ! des appartements neufs de 3 pièces rares sur le marché, dans un quartier résidentiel de pavillons, livrés sous 4 à 6 mois bzh !
Quartier résidentiel Unique ! des appartements neufs de 3 pièces rares sur le marché, dans un quartier résidentiel de pavillons, livrés sous 4 à 6 mois bzh !
Quartier résidentiel Unique ! des appartements neufs de 3 pièces rares sur le marché, dans un quartier résidentiel de pavillons, livrés sous 4 à 6 mois bzh !
Quartier résidentiel Unique ! des appartements neufs de 3 pièces rares sur le marché, dans un quartier résidentiel de pavillons, livrés sous 4 à 6 mois bzh !
Quartier résidentiel Unique ! des appartements neufs de 3 pièces rares sur le marché, dans un quartier résidentiel de pavillons, livrés sous 4 à 6 mois bzh !
Quartier résidentiel Unique ! des appartements neufs de 3 pièces rares sur le marché, dans un quartier résidentiel de pavillons, livrés sous 4 à 6 mois bzh !
Hadera, Israël
depuis
$2,10M
BZH ✨ Un programme neuf d’exception dans le quartier exclusif Weizman à Hadera ! Il y a les projets classiques… et il y a ceux qui redéfinissent les standards. Nous avons le plaisir de vous présenter un complexe boutique ultra exclusif de seulement 15 appartements, du promoteur réputé To…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$2,23M
Borochov – Kiryat HaYovel, Jérusalem Une adresse prestigieuse au cœur d’un quartier en plein essor Votre nouvelle vie commence ici Découvrez un projet résidentiel unique sur la rue Borochov, l’une des adresses les plus prisées de Kiryat HaYovel. Un quartier calme et verdoyant, à quelques mi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Afficher tout Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Netanya, Israël
depuis
$3,53M
Projet Sun Garden Netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Le projet est situé en plein centre ville de netanya plus précisément dans la rue Bellinsson a proximité du kikar a moins de 15 minutes à pied et proche …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller