  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
  4. Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar

Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar

Netanya, Israël
depuis
$3,88M
;
4
Laisser une demande
ID: 37251
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Moshe Smilansky, 40

À propos du complexe

Projet Smilansky Netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Commercialisation en Pré Vente En plein centre ville de Netanya emplacement très recherché Proche des commences,synagogue,gan et face au parc de Jérusalem Situé a moins de 5 minutes a pieds du kikar Le projet est réalisé par un des plus connu des constructeurs de Netanya Caractéristiques de l’appartement Carrelage dans toute la maison 80x80 Climatisation centralisée Meuble de salle de bain de qualité Robinetterie de marque Grohe Porte intérieures de qualité Cuisine personnalisable Stores électriques Nous vous proposons des appartements 4 pièces 107m2 plus 61 m2 de terrasse Orientation Nord-est terrasse souccah Au 1 étage 4 pièces 115 m2 plus 22m2 de terrasse Orientation Sud-Est 5 pièces de 116 m2 plus 22 m2 de terrasse Orientation Sud-ouest 5 pièces de 129 m2 plus 22 m2 de terrasse Orientetion Nord Ouest Début travaux Juin 2026 Durée des travaux 42 mois Projet neuf netanya a ne pas manmquer

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement à vendre – tel aviv (petite rue entre sderot chen et dizengoff)
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,70M
Quartier résidentiel Opportunité à saisir - penthouse magnifique dans immeuble neuf préservé
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,90M
Quartier résidentiel Appartement en duplex de 3 pièces
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,48M
Quartier résidentiel Haut standing
Netanya, Israël
depuis
$1,53M
Quartier résidentiel Sublime 3 pièces + balcon / ascenseur
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,24M
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Netanya, Israël
depuis
$3,88M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel À vendre - appartement 3 piÈces haut de gamme - immeuble rÉcent - Étage 4 avec vue dÉgagÉe
Quartier résidentiel À vendre - appartement 3 piÈces haut de gamme - immeuble rÉcent - Étage 4 avec vue dÉgagÉe
Quartier résidentiel À vendre - appartement 3 piÈces haut de gamme - immeuble rÉcent - Étage 4 avec vue dÉgagÉe
Quartier résidentiel À vendre - appartement 3 piÈces haut de gamme - immeuble rÉcent - Étage 4 avec vue dÉgagÉe
Quartier résidentiel À vendre - appartement 3 piÈces haut de gamme - immeuble rÉcent - Étage 4 avec vue dÉgagÉe
Afficher tout Quartier résidentiel À vendre - appartement 3 piÈces haut de gamme - immeuble rÉcent - Étage 4 avec vue dÉgagÉe
Quartier résidentiel À vendre - appartement 3 piÈces haut de gamme - immeuble rÉcent - Étage 4 avec vue dÉgagÉe
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,89M
À vendre 3 pièces haut de gamme rue Rambam avec vue dégagée * 3 pièces dans un immeuble récent * 78m² * Balcon 6m² * Parquet, fenêtres double vitrage etc... * Mamad * Possibilité de vente meublé avec électroménager Forte rentabilité en cas de location Airbnb car forte demande et taux d'occu…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble historique
Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble historique
Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble historique
Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble historique
Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble historique
Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble historique
Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble historique
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,87M
Immeuble historique restauré. Penthouse de 232 m² + 50 m² de terrasse de plain-pied. Belles prestations, calme, 4 orientations d'air, vue dégagée. Produit actuellement loué 40,000 shekels/mois
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Dans la city - appartement 4 chambres
Quartier résidentiel Dans la city - appartement 4 chambres
Quartier résidentiel Dans la city - appartement 4 chambres
Quartier résidentiel Dans la city - appartement 4 chambres
Quartier résidentiel Dans la city - appartement 4 chambres
Afficher tout Quartier résidentiel Dans la city - appartement 4 chambres
Quartier résidentiel Dans la city - appartement 4 chambres
Ascalon, Israël
depuis
$626,560
Proche de la mer, quartier City, proche des commerces
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller