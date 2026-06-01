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Quartier résidentiel Appartement de charme a vendre a nahlaot , avec propriété du toit- jerusalem immobilier 026786595

Jérusalem, Israël
depuis
$1,13M
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ID: 37391
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Beit Tzur

À propos du complexe

Au cœur de Nahlaot, quartier vivant et authentique de Jérusalem, réputé pour sa vie communautaire, ses synagogues, son ambiance chaleureuse et sa proximité immédiate du Shouk Mahane Yehouda et du centre-ville. Une adresse très recherchée aussi bien par les familles religieuses que par les investisseurs. Dans un immeuble boutique récent, découvrez cet appartement clair, calme et plein de caractère : Salon lumineux avec sortie sur un petit balcon souccah et vue dégagée Cuisine américaine moderne et pratique 2 chambres à coucher, dont une suite parentale et un mamad Salle d’eau moderne Situé au 2e et dernier étage, avec pleine propriété du toit (au-dessus de l’appartement) Climatisation dans chaque pièce Actuellement loué, disponible rapidement Sans ascenseur, donc des charges de copropriete tres faibles ???? Un bien rare et recherché, idéal pour habiter Jérusalem avec charme et authenticité ou pour réaliser un investissement patrimonial sûr dans un secteur à forte demande locative.

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Jérusalem, Israël
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