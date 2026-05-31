  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !

Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !

Ashdod, Israël
depuis
$2,80M
;
7
Laisser une demande
ID: 37885
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Rambam

À propos du complexe

Le seul nouveau programme qui n'est pas une tour ! Une architecture d'avant garde pour cette résidence face a la mer a Ashdod : -8 étages seulement -2 ascenseurs dont un de shabat -Hall d'entrée luxueux avec concierge -Dans le quartier résidentiel de Dalet , surplombant les villas et face a la mer Prestations : -3 mètres de hauteur sous plafond -Sol 80/80 -10 mètres linéaire de cuisine -volets roulants électriques Penthouse en duplex avec piscine privée

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Résidence services seniors haut de gamme à har homa - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$994,000
Quartier résidentiel Bureaux à louer – emplacement stratégique à l’entrée de har hotzvim
Jérusalem, Israël
depuis
$20,700
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat bet shemesh 3-4-5 pièces, rez-de-jardin et penthouses
Bet Shemesh, Israël
depuis
$1,78M
Quartier résidentiel À louer - tour white city - appartement haut de gamme 4 piÈces avec parking et terrasse
Tel-Aviv, Israël
depuis
$10,650
Quartier résidentiel Place de parking à louer en centre-ville - agrippas
Jérusalem, Israël
depuis
$195
Vous regardez
Quartier résidentiel Le seul programme neuf a ashdod qui n'est pas une tour !
Ashdod, Israël
depuis
$2,80M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Quartier résidentiel Une adresse stratégique à jérusalem : borochov – kiryat hayovel, jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$3,64M
Borochov – Kiryat HaYovel, Jérusalem Une adresse prestigieuse au cœur d’un quartier en plein essor Votre nouvelle vie commence ici Découvrez un projet résidentiel unique sur la rue Borochov, l’une des adresses les plus prisées de Kiryat HaYovel. Un quartier calme et verdoyant, à quelques mi…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement
Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement
Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement
Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement
Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement
Afficher tout Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement
Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement
Harish, Israël
depuis
$1,06M
PROJET HARISH – PRÉVENTE Mardochée Khayat a le plaisir de vous présenter en avant-première son tout nouveau projet immobilier en prévente dans la ville en plein essor de Harish, un emplacement à très fort potentiel ! Situé au cœur de Harish, proche des écoles, des synagogues et des commer…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Top affaire
Quartier résidentiel Top affaire
Tel-Aviv, Israël
depuis
$745,500
Excellente affaire ! Appartement de 4 pièces issu d’une vente par un administrateur judiciaire. Nécessite une rénovation complète. Grand potentiel. Une véritable opportunité à ne pas manquer !
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller