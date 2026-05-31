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Quartier résidentiel Appartement familial récent de 5 pièces au bord de la réserve naturelle sauvage d'ein hayam !

Hadera, Israël
depuis
$990,450
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ID: 37701
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

À propos du complexe

Nouveauté en vente en exclusivité chez RE/MAX Hadera dans le quartier Ein Hayam, avec une vue incroyable vers la réserve naturelle ! Superbe appartement récent de 5 pièces dans la résidence Aqua Sea & Park, signée par le promoteur réputé Amram Avraham. Ses caractéristiques : - Une superficie de 125 m² - Un vaste espace de vie ouvert sur une magnifique mirpeset de 16 m² - Une belle cuisine spacieuse - Une suite parentale avec vue mer et salle d'eau privative - Au 19ème étage sur 25 - 3 chambres d'enfants dont un mamad - Ascenseur de Shabbat - Cave privée - 2 places de parking ! L'immeuble bénéficie de 3 ascenseurs dont 1 de Shabbat, d'une salle de sport, d'un vide-ordures à l'étage, d'une salle de réception mise à disposition pour les résidents. Proche d'un grand parc, de nouveaux commerces de proximité du quartier et de la sortie vers l'autoroute 2. À environ 5 minutes à pied de la mer ! Une excellente opportunité ! Contactez-nous Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera. Licence professionnelle 313736

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Hadera, Israël
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