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Quartier résidentiel Sublime penthouse 5 pièces + terrasse face mer

Bat Yam, Israël
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01/06/2026
$2,67M
31/05/2026
$2,66M
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ID: 36995
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

Dans une tour moderne face à la mer. Penthouse de 5 pièces 165 m² + 31,5 m² de terrasse. Haut standing. 2 parkings + cave.

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Bat Yam, Israël
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