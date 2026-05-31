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Quartier résidentiel Neuf

Ashdod, Israël
depuis
$670,950
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ID: 37796
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

appartement neuf 4 pieces 100 m2 14m2 de terrasse immeuble neuf endroit centrale et en plein développement

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Ashdod, Israël
Loisirs

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