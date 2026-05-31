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Quartier résidentiel Appartement rue rembrandt - etat neuf - immeuble construit en 2025

Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,65M
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11
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ID: 37600
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Balfour, 61

À propos du complexe

Rue Rembrandt , à proximité immédiate de la place Rabin et à environ 1 km de la mer, dans un environnement central et recherché proche de l'hotel de ville et du centre médical Ichilov (zone très centrale et recherchée à forte demande locative et patrimoniale). - Situé au 6ᵉ étage d’un immeuble neuf livré en 2025, cet appartement 3 pièces offre une surface de 68 m². - L’espace de vie est moderne et lumineux, avec des prestations récentes et de qualité. - Belle terrasse de 14 m², idéale pour profiter de l’extérieur. - L’appartement comprend une salle de bain avec WC ainsi qu’un mamad avec dressing intégré sur mesure. - Une place de parking complète ce bien, rare dans ce secteur.

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Tel-Aviv, Israël
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