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Quartier résidentiel À vendre - 2, 5 piÈces - angle ben yehuda/yirmiyahu proche plage

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,31M
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5
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ID: 37680
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda, 252

À propos du complexe

Appartement 2,5 pièces, 72m² au 3ème étage avec mamad. Immeuble ayant bénéficié d'une rénovation Tama 38 de qualité en 2020. Au calme, triple orientation E/N/S. À 300 mètres de la plage.

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Tel-Aviv, Israël
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