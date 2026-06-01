Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiryat hayovel jérusalem

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, Kiryat Hayovel Jérusalem
Centre commercial à proximité du projet, à 300m du tramway.
2 ascenseurs, 3 jardins d'enfants, un club pour les résidents, 1 parking par appartement
Livraison en mars 2028
2 pièces 54m² avec terrasse de 18m² - Prix : 2.350.000sh
4 pièces 93m² avec terrasse entre 11 et 13m² - Prix à partir de 3.300.000sh
Penthouse 3 pièces 90m² avec terrasse de 34m² - 8ème étage - Prix : 3.450.000sh
Penthouse 4 pièces 93m² avec terrasse de 25m² - 8ème étage - Prix : 3.800.000sh
Penthouse 4 pièces 95m² avec terrasse de 14m² - 15ème étage - Prix : 3.880.000sh
Rez-de-jardin 4 pièces 96m² avec terrasse 24m² - Prix de 3.000.000sh à 3.500.000sh (immeuble 8 étages)
4 pièces 93m² avec terrasse de 11m² – 6ème étage (immeuble 8 étages) - Prix : 3.250.000sh
Ces prix ne comprennent pas nos frais d'agence qui sont de 2% hors taxes
Les prix peuvent être sujets à variation
Attention : s'agissant d'un projet en construction, les photos et les plans ne sont publiés qu'à titre indicatif, et ne sont pas contractuels, les appartements ne sont donc pas meublés.
Pour plus de renseignements me contacter
Localisation sur la carte
Jérusalem, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour