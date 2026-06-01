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Quartier résidentiel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, kiryat hayovel jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$1,17M
01/06/2026
$1,17M
31/05/2026
$1,17M
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ID: 37274
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Moshe Kleinman, 12

À propos du complexe

Projet neuf dans 2 immeubles de 9 étages et 1 immeuble de 19 étages, Kiryat Hayovel Jérusalem Centre commercial à proximité du projet, à 300m du tramway. 2 ascenseurs, 3 jardins d'enfants, un club pour les résidents, 1 parking par appartement Livraison en mars 2028 2 pièces 54m² avec terrasse de 18m² - Prix : 2.350.000sh 4 pièces 93m² avec terrasse entre 11 et 13m² - Prix à partir de 3.300.000sh Penthouse 3 pièces 90m² avec terrasse de 34m² - 8ème étage - Prix : 3.450.000sh Penthouse 4 pièces 93m² avec terrasse de 25m² - 8ème étage - Prix : 3.800.000sh Penthouse 4 pièces 95m² avec terrasse de 14m² - 15ème étage - Prix : 3.880.000sh Rez-de-jardin 4 pièces 96m² avec terrasse 24m² - Prix de 3.000.000sh à 3.500.000sh (immeuble 8 étages) 4 pièces 93m² avec terrasse de 11m² – 6ème étage (immeuble 8 étages) - Prix : 3.250.000sh Ces prix ne comprennent pas nos frais d'agence qui sont de 2% hors taxes Les prix peuvent être sujets à variation Attention : s'agissant d'un projet en construction, les photos et les plans ne sont publiés qu'à titre indicatif, et ne sont pas contractuels, les appartements ne sont donc pas meublés. Pour plus de renseignements me contacter

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