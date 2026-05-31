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Quartier résidentiel À 50 m du bord de mer

Ascalon, Israël
depuis
$443,750
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9
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ID: 37767
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Yefe Nof, 25

À propos du complexe

À la marina d'Ashkelon, dans l'immeuble Ferreron, à 50 mètres du bord de mer, appartement 2 pièces dans résidence avec piscine. Très bon produit d'investissement ou pied-à-terre.

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Ascalon, Israël
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Alimentation et boissons
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