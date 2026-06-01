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Quartier résidentiel Appartement lumineux et spacieux a vendre a givat mordehai - jerusalem immobilier 026786595

Jérusalem, Israël
depuis
$947,850
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ID: 37393
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Shahal, 54

À propos du complexe

Au cœur de Givat Mordechai, dans un environnement recherché et pratique pour la vie quotidienne, découvrez ce bel appartement 4,5 pièces lumineux bénéficiant d’une vue dégagée et d’un emplacement exceptionnel à Jérusalem. Situé en étage élevé, l’appartement offre une agréable pièce de vie, un balcon de 8 m²,et un Mamad . Le bien a été rénové il y a 7 ans et se trouve en très bon état général. L’immeuble dispose d’un ascenseur de shabbat ainsi que d’un parking de l’immeuble. Le quartier est particulièrement apprécié pour sa proximité avec les écoles, synagogues, commerces, transports et centres médicaux. Une excellente opportunité pour une famille, un jeune couple ou un investissement patrimonial à Jérusalem. Disponible dans 4 mois.

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Jérusalem, Israël
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