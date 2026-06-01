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Quartier résidentiel Nouveau projet - rue yahalal - tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$19,95M
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3
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ID: 37580
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

À propos du complexe

Au cœur de la Ville Blanche, dans une rue calme à proximité du boulevard Ben Gourion, un nouveau projet d'immeuble boutique de 5 étages avec un nombre limité de résidences voit le jour — à l’architecture contemporaine, tout en s’inspirant du caractère du Tel Aviv historique. Projet de démolition/reconstruction avec des normes strictes Du 3 au 5 pieces (dont un penthouse avec piscine privée), en passant par un duplex avec jardin ouvert sur une cour arborée, chaque détail a été pensé avec soin, créant un cadre de vie qui conjugue esprit urbain et qualité de vie raffinée. Chaque appartement est vendu avec parking (2 parkings pour le penthouse).

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Tel-Aviv, Israël
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