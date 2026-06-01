  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces entièrement rénové

Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces entièrement rénové

Jérusalem, Israël
depuis
$3,50M
;
8
Laisser une demande
ID: 37419
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Shacharai, 14

À propos du complexe

Magnifique 3 pièces entièrement rénové, premier étage, ascenseur, terrasse, vue dégagée, cave, 2 places de parking. En plus, 200m² du toit de l'immeuble appartiennent à l'appartement.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Projet netivot - idéal investisseur
Netivot, Israël
depuis
$1,36M
Quartier résidentiel Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,55M
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Netanya, Israël
depuis
$3,37M
Quartier résidentiel Rare ! rdc 4 pièces avec jardin de 140m²
Jérusalem, Israël
depuis
$1,63M
Quartier résidentiel Beit vagan - kiriat yovel
Jérusalem, Israël
depuis
$1,69M
Vous regardez
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces entièrement rénové
Jérusalem, Israël
depuis
$3,50M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel À vendre – villa indépendante exceptionnelle à ashdod (quartier youd zayin)
Quartier résidentiel À vendre – villa indépendante exceptionnelle à ashdod (quartier youd zayin)
Quartier résidentiel À vendre – villa indépendante exceptionnelle à ashdod (quartier youd zayin)
Quartier résidentiel À vendre – villa indépendante exceptionnelle à ashdod (quartier youd zayin)
Quartier résidentiel À vendre – villa indépendante exceptionnelle à ashdod (quartier youd zayin)
Quartier résidentiel À vendre – villa indépendante exceptionnelle à ashdod (quartier youd zayin)
Quartier résidentiel À vendre – villa indépendante exceptionnelle à ashdod (quartier youd zayin)
Ashdod, Israël
depuis
$2,66M
Rare sur le marché : superbe villa indépendante édifiée sur un terrain de 315 m², offrant 270 m² habitables répartis sur trois niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et premier étage). Elle dispose d'un grand salon lumineux, d'une cuisine spacieuse, de plusieurs chambres confortables et de beau…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Afficher tout Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Mateh Yehuda, Israël
depuis
$2,65M
Projet Pastorale Jérusalem Découvrez le Luxe au Cœur de Jérusalem. Situé à Kiriat Yovel, ce projet immobilier d'exception vous offre l'opportunité de vivre dans une résidence haut de gamme alliant confort et modernité. Composée d'appartements de 2 à 5 pièces, cette nouvelle réalisation est…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Penthouse 4 piÈces agamim
Quartier résidentiel Penthouse 4 piÈces agamim
Quartier résidentiel Penthouse 4 piÈces agamim
Quartier résidentiel Penthouse 4 piÈces agamim
Quartier résidentiel Penthouse 4 piÈces agamim
Afficher tout Quartier résidentiel Penthouse 4 piÈces agamim
Quartier résidentiel Penthouse 4 piÈces agamim
Ascalon, Israël
depuis
$699,350
Appartement penthouse de 4 pièces dans le quartier Agamim. Immeuble Y.H. Dimri, à proximité du parc. Appartement unique à l'étage. Surface habitable : 105 m² + mirpeset de 30 m² (soukkah). Magnifique appartement avec une hauteur sous plafond de 3 m, cuisine rénovée, espaces généreux, barreau…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller