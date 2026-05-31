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Quartier résidentiel Epoustouflant !!!! 4 pieces a vendre a ashdod, residence avec piscine de reve

Ashdod, Israël
depuis
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ID: 37754
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Zahal, 1 mgdly dmry

À propos du complexe

À Vendre – Appartement 4 pièces exceptionnel à Ashdod, Résidence Dimri Situé au 12e étage de la résidence la plus convoitée d’Ashdod, cet appartement de 4 pièces vous séduira par ses volumes, son emplacement et sa vue mer à couper le souffle. D’une superficie impressionnante de 148 m², avec une terrasse de 15 m² exposée face à la mer, ce bien offre un cadre de vie lumineux, spacieux et élégant. Il comprend un salon généreux, une cuisine ouverte, trois chambres dont une suite parentale, un mamad (pièce sécurisée), la climatisation intégrale et une place de parking privée. La résidence Dimri met à disposition des prestations haut de gamme : piscine magnifique, sauna, salle de sport moderne, sécurité renforcée et espaces communs soignés. Idéalement située, à proximité immédiate des commerces, écoles, transports et à quelques minutes des plages. Un bien rare sur le marché. Visite sur rendez-vous uniquement.

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Ashdod, Israël
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