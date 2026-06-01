  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Opportunité à saisir - penthouse magnifique dans immeuble neuf préservé

Quartier résidentiel Opportunité à saisir - penthouse magnifique dans immeuble neuf préservé

Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,90M
01/06/2026
$3,90M
31/05/2026
$3,89M
;
4
Laisser une demande
ID: 36946
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shenkin, 4

À propos du complexe

À vendre ! Penthouse en duplex unique dans un immeuble boutique récemment préservé Emplacement de choix, à proximité de la rue Shenkin, en plein cœur de Tel Aviv La nouvelle ligne de tramway se trouve à seulement 2 minutes à pied 140 m² habitables 80 m² de rooftop privé Situé dans un immeuble rare et architecturalement conçu À l'origine : 4 chambres à coucher + 2 salles de bain Configuration actuelle : 3 chambres à coucher 2 salles de bain 1 toilette supplémentaire à l'étage Grande suite parentale créée en réunissant deux pièces Un nouveau parc public sera juste en face de l'immeuble Cave : 2 caves Prix demandé : 10 900 000 ILS

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement à louer à jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$12,460
Quartier résidentiel 3 pièces immeuble neuf rue bloch avec parking, cave et terrasse
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,95M
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Mateh Yehuda, Israël
depuis
$4,08M
Quartier résidentiel En plein centre-ville de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,09M
Quartier résidentiel Projet neuf hadera
Hadera, Israël
depuis
$1,35M
Vous regardez
Quartier résidentiel Opportunité à saisir - penthouse magnifique dans immeuble neuf préservé
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,90M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble historique
Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble historique
Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble historique
Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble historique
Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble historique
Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble historique
Quartier résidentiel Penthouse d'exception dans immeuble historique
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,87M
Immeuble historique restauré. Penthouse de 232 m² + 50 m² de terrasse de plain-pied. Belles prestations, calme, 4 orientations d'air, vue dégagée. Produit actuellement loué 40,000 shekels/mois
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe penthouse duplex neuf au cœur de ra'anana
Quartier résidentiel Superbe penthouse duplex neuf au cœur de ra'anana
Quartier résidentiel Superbe penthouse duplex neuf au cœur de ra'anana
Quartier résidentiel Superbe penthouse duplex neuf au cœur de ra'anana
Raanana, Israël
depuis
$5,39M
Superbe penthouse duplex de 5 pièces au centre de Ra'anana. Bien d'exception idéalement situé à proximité des écoles et commerces. Terrasse exceptionnelle de 25 m² avec vue dégagée. Climatisation, double vitrage, mamad, porte blindée, ascenseur de Chabbat
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Jardin au tabo !!!
Quartier résidentiel Jardin au tabo !!!
Quartier résidentiel Jardin au tabo !!!
Quartier résidentiel Jardin au tabo !!!
Quartier résidentiel Jardin au tabo !!!
Quartier résidentiel Jardin au tabo !!!
Quartier résidentiel Jardin au tabo !!!
Jérusalem, Israël
depuis
$4,90M
Exceptionnel, l'un des seuls biens à Kiryat Moché à disposer d'un grand jardin en pleine propriété. Grand trois pièces lumineux avec une triple exposition, à rénover, proche transports, établissements et ligne verte du tram, dans une rue calme, possibilité de l'aménager en 4P + construction…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller