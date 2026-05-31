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Quartier résidentiel À saisir ! À louer immédiatement ! appartement de 4 pièces neuf en plein centre-ville de hadera !

Hadera, Israël
depuis
$5,500
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8
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ID: 37733
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

À propos du complexe

BZH Le Département francophone de RE/MAX Hadera vous présente en exclusivité un appartement de 4 pièces, fraîchement livré par le promoteur réputé Aura ! Ses caractéristiques : ✅ Appartement neuf de 4 pièces de 100 m² environ, ✅ Belle mirpeset de 12 m² environ, ✅ Pièce à vivre lumineuse, ✅ Suite parentale avec sa salle d'eau, ✅ 2 chambres supplémentaires dont un mamad, ✅ Une deuxième salle de bain, ✅ Espace buanderie, ✅ Au 8ème étage, ✅ Ascenseur de Shabbat, ✅ Parking souterrain ! Immeuble avec un très beau lobby, entrée sécurisée par digicode, espace de jeux au pied de la résidence, galerie commerciale à venir. Dans un quartier agréable proche à pied d'une boulangerie, des écoles, des commerces et des bus, des communautés. Proche des axes autoroutiers 2 et 4, et à 10 minutes environ de la gare de train. Disponibilité immédiate. Loyer : 5.500 NIS par mois ! Pour en savoir plus, contactez-nous : RE/MAX Hadera, Ra'hel Benguigui. Licence professionnelle 313736.

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Hadera, Israël
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