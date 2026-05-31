  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam

Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam

Bat Yam, Israël
depuis
$869,750
;
13
Laisser une demande
ID: 37887
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam
  • Adresse
    HaRav Uziel, 37

À propos du complexe

BAT YAM À propos du projet Situé au cœur de Bat Yam, dans un environnement résidentiel calme et rénové, Cette résidence propose une expérience de vie moderne, confortable et raffinée. Conçu pour répondre aux attentes des jeunes familles comme des investisseurs, le projet se distingue par son architecture contemporaine, alliant design élégant et fonctionnalité. L’immeuble comprend 9 étages et 38 appartements de 2 à 4 pièces, ainsi que de spacieux penthouses offrant une vue dégagée et une finition haut de gamme. Chaque logement bénéficie d’un balcon privé, d’un espace de stationnement et d’un aménagement intérieur soigné, pensé dans les moindres détails. Un cadre de vie idéal Daniel Art Bat Yam allie harmonieusement vie urbaine et qualité de vie. Le projet bénéficie d’un emplacement central, à proximité immédiate de la mer, des principaux axes de transport, des centres commerciaux, des écoles et des espaces de loisirs. Les résidents profitent ainsi d’un quotidien pratique, agréable et inspirant, au sein d’un quartier en plein développement.

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Soins de santé
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Superbe appartement luxueux de 3 pièces en plein centre ville de hadera
Hadera, Israël
depuis
$1,99M
Quartier résidentiel Appartement 4 piÈces avec vue mer – À deux pas de la plage gordon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,37M
Quartier résidentiel Nouveau projet ramat sharet jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$4,26M
Quartier résidentiel Immeuble neuf, vue magnifique
Raanana, Israël
depuis
$7,800
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces lumineux près du tram et du front de mer
Bat Yam, Israël
depuis
$798,750
Vous regardez
Quartier résidentiel Nouveau programme d'appartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$869,750
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Quartier résidentiel Projet neuf proche kikar
Netanya, Israël
depuis
$3,69M
Projet Smilansky Netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Commercialisation en Pré Vente En plein centre ville de Netanya emplacement très recherché Proche des commences,synagogue,gan et face au parc de Jérusalem …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement
Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement
Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement
Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement
Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement
Afficher tout Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement
Quartier résidentiel Projet neuf harish ideal investissement
Harish, Israël
depuis
$1,04M
PROJET HARISH – PRÉVENTE Mardochée Khayat a le plaisir de vous présenter en avant-première son tout nouveau projet immobilier en prévente dans la ville en plein essor de Harish, un emplacement à très fort potentiel ! Situé au cœur de Harish, proche des écoles, des synagogues et des commer…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces rénové avec ascenseur
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces rénové avec ascenseur
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces rénové avec ascenseur
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces rénové avec ascenseur
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces rénové avec ascenseur
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces rénové avec ascenseur
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces rénové avec ascenseur
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,38M
Magnifique 3 pièces rénové en plein cœur du Lev Tel Aviv. 2 min à pied du très prestigieux boulevard Rothschild, 7 min à pied de la plage. Calme et lumineux, ascenseur jusqu'à l'étage. Accès handicapé. Parfait pour une famille, bien locatif, résidence secondaire
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller