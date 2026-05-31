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Quartier résidentiel La perle rare !! appartement 5 pièces a vendre a la marina avec vue imprenable sur la mer d

Ashdod, Israël
depuis
$1,51M
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ID: 37729
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Egoz

À propos du complexe

La perle rare !! Appartement 5 pièces a vendre a la Marina avec vue imprenable sur la mer d"Ashdod au 7eme étage. Un parking et une cave de 8 m2 viennent compléter ce bien d'une valeur sure . A 2 pas de la plage, de la synagogue a proximité immédiate des cafés et restaurant ainsi que d'un supermarché. Résidence de standing avec salle de sport, hammam, sauna... 2 ascenseurs dont un de shabat. Un appartement particulièrement agréable a vivre avec une vue panoramique sur la mer

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Ashdod, Israël
Loisirs

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