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Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pièces spacieux quartier bograshov

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,41M
01/06/2026
$2,41M
31/05/2026
$2,40M
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Quartier résidentiel À vendre – appartement 3 pièces spacieux quartier bograshov
1
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ID: 36945
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/06/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Bar Kokhba, 1

À propos du complexe

À vendre – Appartement 3 pièces spacieux quartier Bograshov Situé dans l’un des quartiers les plus recherchés de Tel Aviv, à deux pas de la plage, des cafés, restaurants, boutiques et transports. Le quartier Bograshov offre un cadre de vie vibrant et central, tout en restant résidentiel et agréable. Surface totale : 93 m² (87 m² intérieur + 6 m² terrasse) 2 chambres à coucher 2 salles de bain Grand salon et cuisine haut de gamme Suite parentale avec salle de bain Chambre sécurisée (Mamad) Entièrement rénové en 2022 avec des finitions de très haute qualité Parquet en bois massif, climatisation Mitsubishi Terrasse de 6 m² sans vis-à-vis 1er étage avec ascenseur Parking privé Immeuble moderne et bien entretenu (2011) Numero de licence : 31928721

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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