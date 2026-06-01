Quartier résidentiel Résidence aquarelle ganei b

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Dans le quartier Ganei Bet d'Eilat, dans la prestigieuse résidence Aquarelle, au bord du désert et de la mer Rouge, immeuble boutique avec penthouse à vendre face à la vallée.
Cet immeuble est composé de 2 niveaux :
- Un penthouse au 1er étage avec entrée privée : 140 m² habitables, 4 chambres + rooftop de 140 m² avec jacuzzi face à une vue paradisiaque.
- Un rez-de-jardin avec entrée privée : 140 m² habitables de plain-pied avec jardin de 250 m², piscine privée en forme d'escargot et 4 chambres.
Chaque niveau dispose de sa propre entrée privée et peut se vendre séparément ou en lot unique.
Prix du rez-de-jardin : 3750000 NIS
Prix du penthouse : 3650000 NIS
Localisation sur la carte
Eilat, Israël
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