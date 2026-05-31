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Quartier résidentiel Sans hésiter, la meilleure affaire du moment au park ! un appartement de 4 + 1 pièces + cave + grande mirpeset souccah dans un superbe immeuble, au cœur du quartier park !

Hadera, Israël
depuis
$2,25M
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10
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ID: 37700
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

À propos du complexe

BZH Nouvelle exclusivité chez RE/MAX Hadera, notre coup de cœur à saisir immédiatement, au sein du prestigieux projet Villa V, apprécié pour sa beauté ! Ses atouts : - Spacieux et lumineux appartement de 4 + 1 pièces, - Bel immeuble avec de la pierre, du bois et des plantes, - Étage 4/6, - Superbe mirpeset-Souccah d'environ 30 m², exposée Sud-Est, - Espace de vie très lumineux avec de grandes ouvertures et une vue dégagée, - Aucun mur mitoyen avec les voisins - immeuble boutique exclusif ! - Suite parentale avec sa salle d'eau privée, - 2 chambres supplémentaires dont une pièce sécurisée, - Pièce adjointe supplémentaire (bureau, chambre d'amis, chambre supplémentaire), - Cave adjointe, - Très beau lobby, immeuble bien entretenu, - Faibles charges ! - Entrée immédiate ! Excellent emplacement : au pied de l'immeuble un parc verdoyant, à proximité de l'entrée de l'EcoPark, de la communauté francophone Habad du Park, d'une zone commerciale, des écoles et des axes routiers. Prix exceptionnel ! Affaire de folie pour habitation ou investissement ! Prix : Seulement 2.280.000 NIS ! Ne dites pas qu'on ne vous l'avait pas dit ! Contactez-nous : Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera Licence professionnelle 313736

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
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