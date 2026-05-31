Quartier résidentiel Sans hésiter, la meilleure affaire du moment au park ! un appartement de 4 + 1 pièces + cave + grande mirpeset souccah dans un superbe immeuble, au cœur du quartier park !

BZH
Nouvelle exclusivité chez RE/MAX Hadera, notre coup de cœur à saisir immédiatement, au sein du prestigieux projet Villa V, apprécié pour sa beauté !
Ses atouts :
- Spacieux et lumineux appartement de 4 + 1 pièces,
- Bel immeuble avec de la pierre, du bois et des plantes,
- Étage 4/6,
- Superbe mirpeset-Souccah d'environ 30 m², exposée Sud-Est,
- Espace de vie très lumineux avec de grandes ouvertures et une vue dégagée,
- Aucun mur mitoyen avec les voisins - immeuble boutique exclusif !
- Suite parentale avec sa salle d'eau privée,
- 2 chambres supplémentaires dont une pièce sécurisée,
- Pièce adjointe supplémentaire (bureau, chambre d'amis, chambre supplémentaire),
- Cave adjointe,
- Très beau lobby, immeuble bien entretenu,
- Faibles charges !
- Entrée immédiate !
Excellent emplacement : au pied de l'immeuble un parc verdoyant, à proximité de l'entrée de l'EcoPark, de la communauté francophone Habad du Park, d'une zone commerciale, des écoles et des axes routiers.
Prix exceptionnel ! Affaire de folie pour habitation ou investissement !
Prix : Seulement 2.280.000 NIS ! Ne dites pas qu'on ne vous l'avait pas dit !
Contactez-nous :
Ra'hel Benguigui, RE/MAX Hadera
Licence professionnelle 313736