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Quartier résidentiel A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka - jerusalem immobilier 026786595

Jérusalem, Israël
depuis
$2,27M
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Quartier résidentiel A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka - jerusalem immobilier 026786595
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ID: 37494
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem
  • Adresse
    Dina, 8

À propos du complexe

Appartement avec hauts plafonds et sols d origine dans une veritable maison arabe. Au 1er et dernier etage, 20 marches, impresionnant . Balcon souccah, vue degagee

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
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