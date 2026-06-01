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Quartier résidentiel 4 pièces récent quartier barnea en très bon état

Ascalon, Israël
depuis
$631,900
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ID: 37488
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon
  • Adresse
    Yiftah HaGiladi

À propos du complexe

Bel appartement 4 pièces dans immeuble récent

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
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