  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Netanya
  4. Quartier résidentiel Projet netanya centre ville

Quartier résidentiel Projet netanya centre ville

Netanya, Israël
depuis
$3,40M
;
7
Laisser une demande
ID: 37205
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya
  • Adresse
    Kaplansky, 7

À propos du complexe

Projet Sun Garden Netanya Situation du projet Mardochee Khayat vous invite à vivre dans un de nos projet résidentielle de Netanya . Le projet est situé en plein centre ville de netanya plus précisément dans la rue Bellinsson a proximité du kikar a moins de 15 minutes à pied et proche de toit Caractéristiques du projet Le projet Sun Garden est construit sur plusieurs dunam Les prestigieux immeubles résidentielle seront entourée de jardins et de parc de jeux privé à la résidence Le projet Sun Garden respect toutes les normes écologiques et économiques Un magnifique lobby d’une belle hauteur d Celui ci sera décoré et réalisée par un désigner 2 ascenseurs luxueux u rapides et moderne dont un shabbatisue Le projet est accompagné d’une Garantie Caractéristiques de l’appartement Appartement de 4,5 pièces d’une surface de 124m2 plus une terrasse de 16m2 Appartement de 5 pièces d’une surface de 130 m2 plus une terrasse de 24m2 Prestation intérieur très luxueux Carrelage granit porcelaine 80/80 ou 100/100 Carrelage granit porcelaine dans les chambres ou parquet au choix. Terrasse choix carrelage, parquet ou teck Climatisation centralisée dernière génération. Portes Interieur de haute qualité Choix de cuisine, parmi les meilleures sociétés du marché,plan de travail en marbre Carrelage des salles de bains jusqu'au plafond Toilettes suspendus Préparation home cinéma Stores électriques dans toutes la maison Robinetterie mitigeur de qualité Appartement vendu avec place de parking Livraison Mars/Avril 2030

Localisation sur la carte

Netanya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel 3, 5 pièces à tel aviv proche de la plage et du parc hayarkon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,31M
Quartier résidentiel Face au lac
Ascalon, Israël
depuis
$694,200
Quartier résidentiel Magnifique 5 pièces + balcon, ascenseur/parking
Tel-Aviv, Israël
Prix ​​sur demande
Quartier résidentiel Appartement à louer - centre-ville - jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$4,201
Quartier résidentiel A vendre – fabuleux penthouse dans un immeuble historique au cœur de tel aviv !
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,34M
Vous regardez
Quartier résidentiel Projet netanya centre ville
Netanya, Israël
depuis
$3,40M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Grand 3p avec potentiel
Quartier résidentiel Grand 3p avec potentiel
Jérusalem, Israël
depuis
$3,10M
Rehov Chochana, au cœur du quartier Kiryat Moché, dans un environnement résidentiel calme, proche des synagogues et établissements scolaires, connecté au centre-ville grâce au tram, grand 3P de 90 m² comprenant deux balcons fermés, deux WC, orientations sud et ouest. Possibilité de le transf…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Afficher tout Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Quartier résidentiel Projet neuf a bat yam de haut standing
Bat Yam, Israël
depuis
$3,99M
LE GÉNÉRAL BAT YAM Tour iconique | Résidentiel très haut de gamme Immeuble : Tour de 41 étages Banque accompagnatrice : Mizrahi Tefahot Livraison prévu Mars 2030 Plage : environ 800 m Accès : tramway à proximité habiter à 15/20 minutes de Tel Aviv Le projet Un programme résidentiel tr…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Grand 3 pièces avec balcon à rénover
Quartier résidentiel Grand 3 pièces avec balcon à rénover
Quartier résidentiel Grand 3 pièces avec balcon à rénover
Quartier résidentiel Grand 3 pièces avec balcon à rénover
Quartier résidentiel Grand 3 pièces avec balcon à rénover
Quartier résidentiel Grand 3 pièces avec balcon à rénover
Quartier résidentiel Grand 3 pièces avec balcon à rénover
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,12M
Grand 3 pièces + balcon de 73m² donnant sur rue. Vue dégagée / belle hauteur sous plafond / beaux volumes / 3 orientations d'air. Calme et verdoyant / commerces et cafés à proximité. Énorme potentiel de rénovation
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller