  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel À vendre - appartement 2 piÈces - rue dizengoff - tel aviv

Quartier résidentiel À vendre - appartement 2 piÈces - rue dizengoff - tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$923,000
;
6
Laisser une demande
ID: 37672
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yodfat, 2

À propos du complexe

Appartement 2 pièces de 40 m² Situé au 1er étage sur la rue Dizengoff, à proximité de Jabotinsky, au cœur du centre de Tel-Aviv. Le quartier offre une vie urbaine complète, mêlant commerces, cafés, restaurants et accessibilité. Le bien a été conçu par un architecte, avec un agencement optimisé et des finitions soignées, et bénéficie d'un ascenseur dans l'immeuble. Miklat à côté de l'immeuble. Prix demandé : 2.600.000 NIS.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Bonne affaire 5 pièces barnea immeuble récent
Ascalon, Israël
depuis
$667,400
Quartier résidentiel Exceptionnel. architecte d'intérieur. luxueux.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,51M
Quartier résidentiel Baka - ramat baka
Jérusalem, Israël
depuis
$2,095
Quartier résidentiel Projet neuf de luxe a jerusalem
Mateh Yehuda, Israël
depuis
$4,56M
Quartier résidentiel Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yitzhak-Sha'ar Hefer, Israël
depuis
$6,08M
Vous regardez
Quartier résidentiel À vendre - appartement 2 piÈces - rue dizengoff - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$923,000
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Superbe 4 pièces rénové à bavli face au parc
Quartier résidentiel Superbe 4 pièces rénové à bavli face au parc
Quartier résidentiel Superbe 4 pièces rénové à bavli face au parc
Quartier résidentiel Superbe 4 pièces rénové à bavli face au parc
Quartier résidentiel Superbe 4 pièces rénové à bavli face au parc
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe 4 pièces rénové à bavli face au parc
Quartier résidentiel Superbe 4 pièces rénové à bavli face au parc
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,40M
Nouveauté en vente en exclusivité Rue Kosovsky 58 Première ligne face au parc Yarkon ! Magnifique appartement de 4 pièces, lumineux et exceptionnellement entouré de verdure. Rénové avec des matériaux de qualité par un architecte ! 87 m² habitables + 16 m² de balcon luxueux 1er étage Immeubl…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Coup de foudre
Quartier résidentiel Coup de foudre
Quartier résidentiel Coup de foudre
Quartier résidentiel Coup de foudre
Quartier résidentiel Coup de foudre
Afficher tout Quartier résidentiel Coup de foudre
Quartier résidentiel Coup de foudre
Ascalon, Israël
depuis
$674,500
Affaire exceptionnelle à saisir ! Dans le nouveau quartier d'Agamim, dans un petit immeuble de 5 étages, rez-de-jardin 4 pièces de 100 m² habitables + 50 m² de jardin. Cuisine américaine, électricité IA, Master bedroom avec salle d'eau et dressing, air conditionné centralisé, parking. Entrée…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Quartier résidentiel Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Quartier résidentiel Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Quartier résidentiel Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Quartier résidentiel Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Quartier résidentiel Projet neuf le petit neuilly de tel aviv
Givatayim, Israël
depuis
$5,40M
JASMIN GIVATAYIM Une nouvelle référence du luxe résidentiel à Givatayim Un projet d’exception signé ICR Le projet JASMIN GIVATAYIM est développé par le groupe ICR, issu de l’alliance entre Israel Canada et Raam Megourim, deux acteurs majeurs de l’immobilier haut de gamme en Israël. Pen…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller