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Quartier résidentiel Magnifique 3 piÈces blvd ben gourion

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,27M
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ID: 37831
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Emile Zola, 12

À propos du complexe

APPARTEMENT D'EXCEPTION CALME ET VERDOYANT IMMEUBLE DE STANDING AVEC HAUTS PLAFONDS TRÈS BELLE TERRASSE

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
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