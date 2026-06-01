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Quartier résidentiel Superbe 2 pièces avec parking, balcon et cave rue shenkin

Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,61M
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ID: 36974
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shenkin, 30

À propos du complexe

Nouveauté en vente exclusive ! Au 30 rue Shenkin (angle de la rue Yohanan HaSandler) Bien d'exception Lumineux appartement 2 pièces rénové avec une disposition optimale ! 64 m² habitables + 4 m² de terrasse ensoleillée 2e étage Dans un immeuble de standing avec ascenseur ! L'appartement comprend une chambre avec un lit king-size, une salle de bains spacieuse, une buanderie et une cuisine entièrement équipée. Menuiseries et parquet sur mesure dans tout l'appartement. Livré entièrement meublé ! Orientation : Sud et Ouest Parking dans la résidence Débarras de 11 m² (accessible par ascenseur)

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Tel-Aviv, Israël
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