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Quartier résidentiel Super affaire ! appartement 4 pièces spacieux avec terrasse, ascenseur et parking à l'entrée du quartier prisé haotsar de hadera !

Hadera, Israël
depuis
$599,950
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ID: 37501
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 31/05/2026

Emplacement

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  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera
  • Adresse
    Ahad HaAm, 16

À propos du complexe

BZH RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous propose un appartement plein de charme, au centre-ville de Hadera, rue Harav Ovadia Yossef, un appartement lumineux à un prix exceptionnel ! Caractéristiques : ⭐ Appartement 4 pièces d'environ 100 m² ⭐ Grand salon avec espace salle à manger dédié ⭐ Terrasse ensoleillée ⭐ Suite parentale avec salle de bains ⭐ Deux salles d'eau, deux toilettes ⭐ Portes neuves, climatisation ⭐ 5ème étage avec ascenseur ⭐ Parking ⭐ Pièce sécurisée commune au pied de l'immeuble ⭐ Faibles charges ! Immeuble bien entretenu en bordure du centre-ville, à proximité des commodités, centres commerciaux, écoles, communautés, transports... Un emplacement de premier choix ! Achat possible à distance. Contactez-nous : Ra'hel Benguigui. Licence professionnelle 313736.

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